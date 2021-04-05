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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب أسواني

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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كشف أسامة بكار، محامي استئناف عالي بأسوان، وأحد أقارب قتيل دراو، المسئول عن قضيته، أن المتهم في جريمة القتل هو ''سمسار''  كان يتواصل مع الشاب لإتمام عملية شراء ''توكتوك''، وأنه اعترف بجريمته بالكامل خلال التحقيقات الأولية معه داخل سرايا النيابة وما زال التحقيق معه مستمر، نظرًا لتجديد حبسه لمدة 15 يومًا.

وأضاف لـ''الدستور'' أن القاتل اعترف بقتله للشاب «محمد.خ.ح» يبلغ من العمر ٢٥ عامًا، حيث أنه قام بوضع يده على أنفه لكتم أنفاسه، وبعد لفظه لأنفاسه الأخيرة ألقاه داخل المصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بمركز دراو، الذي تم العثور على جثمانه بها.

وأوضح أن المبلغ المالي الذي كان مع المجني عليه يبلغ 35 ألف جنيهًا وراح ضحيته، حيث أنه كان في طريقة لشراء ''توكتوك''، ولكنه لم يعود، وأنه وجدوا جزء منه مع القاتل كان يخبئه أسفل أحد العقارات، وأقر على مكانه بعد الاعتراف بجريمته، أما بخصوص الجزء الثاني للمبلغ فقد اعترف أنه قام بسداد جزء من ديون قرض عليه في نفس يوم الجريمة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة بدراو بمحافظة أسوان، قررت التجديد للمتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، أمس الأحد، وإلقاءه داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز، بعد سرقة أمواله.

وألقى ضباط المباحث بمركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، القبض على المتهم ''م. ص'' قاتل الشاب «محمد.خ.ح» يبلغ من العمر ٢٥ عامًا وألقاه داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز.

وكان تلقى مركز شرطة دراو منذ حوالى 12 يومًا إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى «محمد.خ.ح» يبلغ من العمر ٢٥ عامًا ملقاه داخل مصرف بنجع الغابة بقرية دار السلام بنفس المركز، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وحررت أسرة الشاب المتوفي محضرا بتغيببه منذ حوالي 10 أيام برقم 813‪ لسنه 202‪1 إداري دراو

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