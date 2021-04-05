المنوفية: ضبط 381 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

شنت لجان التموين، مساء أمس، برئاسة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام حملات تفتيشية بمركز ومدينة تلا أسفرت عن ضبط 35 كجم لحوم مفرومة، و79 كجم من الدهون، و7 كجم من الكبدة المجمدة، 32.5 من اللحوم المستوردة المجمدة، 144 كجم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي مضبوطات 279.5كجم، وتم إبلاغ النيابة العامة وتحرير محضرين جنح أمن الدولة طوارئ رقمي 836 لسنة 2021، ورقم 837 لسنة 2021.وفى ذات السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية بمركزي منوف والباجور على المخابز والمحلات العامة أسفرت عن تحرير 145 محضر، تنوعت ما بين تنوع بين 62 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات، و83 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير محضرين جنح ضد المسئولين عن إدارة محلات لبيع الدواجن بمركز منوف لحيازتهم وعرضهم للبيع دواجن محقونة بالمياه وضبط 101 كجم دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي، كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محلات بقالة بناحية إسطنها ومسجد الخضرة بمركز الباجور لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالمحافظة بتكثيف الحملات التموينية الموسعة بنطاق المحافظة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط وتوفير كافة السلع التموينية والغذائية بالتسعيرة المحددة للجمهور حفاظًا على حقوق المواطنين.