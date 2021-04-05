«الأزهر» بأسيوط تتابع الخدمة الصحية للمواطنين بالمستشفى الجامعي

أجرى الدكتور محمد عبد المالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، تفقد خلالها عدد من أقسام المستشفى الجامعي، واطمأن على سير العمل فى المستشفى الجامعي والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها.واستمع نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي إلى آراء عدد من المرضى حول ما تقدمه لهم المستشفى من علاج ورعاية صحية، مؤكدا أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، تولى اهتماما كبيرا بالمستشفيات الجامعية لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة وأن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالى أسيوط فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة ولكافة أطياف الشعب المصري الكريم.وأشاد نائب رئيس الجامعة خلال جولته بتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل، كما شكر جهودهم الصادقة فى خدمة المرضى.