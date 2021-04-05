تسيير 199 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار القاهرة اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، إقلاع وهبوط 199 جوية تنقل 23 ألف راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة عمليات التعقيم والتطهير لصالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، ومنظّمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.