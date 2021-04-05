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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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نشرت الفنانة «أروى» صورة لها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكانت إطلالتها أنيقة وعصرية.

آخر إطلالتها
حيث ارتدت بنطلون أسود مع تيشيرت أسود، ونسقت معهما بالطو طويلا من الكاروهات باللون الأسود والأورنج، وارتدت كوتشي أسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس كبيرة الحجم، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا.

إطلالات أروى الكاجوال
تفضل دائما الظهور بالملابس العملية التي تكون سهلة في الحركة، حيث إنها تفضل البساطة في ملابسها، بالإضافة إلى أنها تبتعد عن التكلف دائما، وهي متابع جيد لأحدث صيحات الموضة العالمية.

الناحية الجمالية لها
تعتمد «أروى» دائما المكياج الترابي الناعم البسيط الذي يبرز جمالها، وتفضل دائما تسريحات الشعر البسيطة، والتي دائما ما تترك شعرها الأشقر منسدلا.

ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات الفنانة أروى بالكاجوال:
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال
بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال

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