بعد آخر ظهور لها.. أبرز إطلالات «أروى» بالكاجوال

آخر إطلالتها



إطلالات أروى الكاجوال



الناحية الجمالية لها



نشرت الفنانة «أروى» صورة لها مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكانت إطلالتها أنيقة وعصرية.حيث ارتدت بنطلون أسود مع تيشيرت أسود، ونسقت معهما بالطو طويلا من الكاروهات باللون الأسود والأورنج، وارتدت كوتشي أسود، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس كبيرة الحجم، واعتمدت على ترك شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا.تفضل دائما الظهور بالملابس العملية التي تكون سهلة في الحركة، حيث إنها تفضل البساطة في ملابسها، بالإضافة إلى أنها تبتعد عن التكلف دائما، وهي متابع جيد لأحدث صيحات الموضة العالمية.تعتمد «أروى» دائما المكياج الترابي الناعم البسيط الذي يبرز جمالها، وتفضل دائما تسريحات الشعر البسيطة، والتي دائما ما تترك شعرها الأشقر منسدلا.ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات الفنانة أروى بالكاجوال: