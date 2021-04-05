بيطري القاهرة يقيم سلسلة ندوات للتعريف بمرض السعار ومواجهته

واصلت مديرية الطب البيطري من عقد ندواتها الإرشادية للصحة العامة، بناء على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، وتحت إشراف الدكتورة آمال حلمي مدير إدارة شبرا البيطرية.وقامت الإدارة، بعمل ندوة إرشادية في مدرسة صليح حمد الابتدائية عن مرض السعار وتعريفه ومصادر العدوى وأعراض المرض في الحيوان وأعراض المرض في الإنسان، احتياطات لتجنب التعرض للعض وكيفية التعامل في حالة العقر أو الخدش، وكذلك أهمية التحصين للكلاب والقطط ضد مرض السعار، مع اتخاذ الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقد قامت بإلقاء الندوة الدكتورة إيمان محمد حسين، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة، وبحضور حنان روفائيل راغب مدير التربية البيئية والسكانية بإدارة شبرا التعليمية، ومنى لويس وكيل التربية البيئية والسكانية بإدارة شبرا التعليمية، ومرفت مدير مدرسة صليح حمد الابتدائية وأميمة فتحي وكيل مدرسة صليح حمد الابتدائية.وعقدت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور أيفون صبحى مدير إدارة وسط القاهرة البيطرية، ندوة إرشادية بمطبخ مستشفي الفاطمية عن كيفية شراء أسماك طازجة والفرق بينها وبين الفاسد وخاصة الأسماك المدخنة والمملحة وطرق حفظها والوقاية من التسمم الغذائي وألقت الندوة الدكتورة اريني شحاته عدلي رئيس قسم الإرشاد بالإدارة.برعاية مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتحت إشراف الدكتور ياسر طنطاوي مدير إدارة المرج البيطرية، قامت الدكتورة خديجة ملك بعمل ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء من أصل حيوانى والوجبات السريعة وما لها من تأثير علي الصحة العامة وانتشار الأمراض وطرق العدوي والوقاية من الأمراض الفيروسية وذلك بمقر مدرسه العين الخاصة.