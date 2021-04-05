القومي للحوكمة يبدأ تدريب المجموعة الثانية من مبادرة «كن سفيرًا»

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عن تدريب المجموعة الثانية من مبادرة كن سفيرًا.وأوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن إجمالي المتدربين حتى الآن بلغ 250 متدربا، مؤكدة أنه سيتم التواصل مع المقبولين في المجموعات المتبقية تباعا.وأكدت شريف أنه تمت مراعاة اختيار أفضل العناصر من جميع محافظات الجمهورية، ومختلف التخصصات العلمية، مع الأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي.وأوضحت أن المبادرة تتكون من ثلاثة مستويات رئيسة تتمثل في المستوى التمهيدي حيث تتم الدراسة من خلال منصة التدريب الإلكتروني "استدامة" ويتضمن التعريف ببعض المهارات الشخصية ومبادئ التنمية المستدامة، متابعه أن المستوى الثاني يتمثل في المستوى التخصصي والذي يبدأ فور الإنتهاء من الإختبار الخاص بالمستوى التمهيدى، ويتضمن 11 محاضرة مسجلة يتم إتاحتهم على المنصة الإلكترونية للمعهد، وكذا عقد سلسلة من النقاشات عن بعد، يقدمها متخصصون في محاور التنمية المستدامة المختلفة، موضحة أن في هذا المستوى يكون على المتدرب إعداد ورقة سياسات تصورية في مجال الاهتمام الخاص به، لإتمام اجتياز هذا المستوى.وحول المستوى الثالث أشارت شريفه أنه يتمثل في المستوى الإحترافي ويتضمن تأهيل المتدربين من خلال برنامج "تدريب المتدربين TOT"، ليصبحوا سفراءً للتنمية المستدامة في مجال العمل ولنشر فكر وتطبيقات التنمية المستدامة في مجتمعاتهم.