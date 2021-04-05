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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اختبار مرتين في الأسبوع.. إجراء جديد لمواجهة كورونا في بريطانيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:48 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الكشف عن خطة لإجراء اختبارات روتينية لفيروس كورونا كوسيلة لتيسير خروج البلاد من الإغلاق الشامل.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء بالتزامن مع مواجهة الحكومة البريطانية رد فعل عنيف بشأن فكرة جوازات السفر المستندة إلى التطبيق للسماح للأشخاص بدخول الأماكن المزدحمة والمناسبات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد مرور ستة أشهر من كشف جونسون عن خطط لعملية "مون شوت"، وهي خطة اختبار جماعي بقيمة 100 مليار جنيه استرليني لم تحقق هدفها المعلن، المتمثل في منع إغلاق آخر كما أنه من المتوقع أن يعرض على جميع الأشخاص في إنجلترا اختبارين للكشف عن كورونا في الأسبوع اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة.

ويعتزم جونسون الإعلان عن بدء اختبارات التدفق الجانبي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، حيث سيحدد أيضًا برنامجًا للأحداث التجريبية للتجمعات الجماهيرية بالإضافة إلى مقترحات لاستئناف السفر إلى الخارج.

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