مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل 559 مصابا بكورونا منذ بداية الجائحة

قال الدكتور سامى الدحدوح، مدير المستشفى التخصصي والعلاج الفندقي والمشرف على قسم العزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات جامعة المنوفية، إنه منذ بداية الجائحة وحتى اليوم استقبلت المستشفيات الجامعية عدد 559 مصابا بفيروس كورونا المستجد.وأكد الدحدوح على علاجهم داخل المستشفيات الجامعية ما بين قسم العزل والرعاية المركزة المخصصة لحالات العزل، هذا بالإضافة إلى قيام المستشفيات الجامعية بدورها الرائد والحيوي في استقبال وعلاج الحالات المرضية من مختلف أنحاء المحافظة في كافة التخصصات سواء عن طريق العيادات الخارجية أو قسم الطوارئ.وأوضح الدحدوح بأن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها في استقبال جميع الحالات المرضية، وأن مستشفيات جامعة المنوفية استعدت بشكل جيد منذ بداية الجائحة وحتى الآن على كافة النواحى سواء توفير الأدوية أو مستلزمات الوقاية، وكذلك ما يستلزم من مواد التطهير والتعقيم.ويقوم بالإشراف الطبي على عملية التطعيم والمتابعة بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة، رئيس قسم طب الأسرة من أقسام (طب الأسرة - الباطنة العامة الصحة العامة وطب المجتمع)، ويقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.