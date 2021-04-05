بفضل موكب المومياوات.. خبير: قطاع السياحة سيشهد طفرة كبيرة قريبا

لقطات حبست أنفاس المصريين بمجرد تحرك موكب المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وكان من الممكن أن يمر هذا الحدث مرور الكرام دون عروض أو حفل استعراضي ولكن صناعة الإعلام الذكية التي تتمتع بها الإدارة المصرية هي من صنعت هذا الحدث الأسطوري الذي جذت اهتمام وأنظار العالم لتضيف لموروثنا الحضاري مزيدا من الرقي والاحترام، بعد أن تناقلت 400 قناة فضائية حول العالم هذا الحدث، وانعكس ذلك على ردود أفعال العديد من سفراء العديد من الدول من إشادة بالحدث التاريخي وزيارة العديد منهم للمتحف لمشاهدة المومياوات على الطبيعة.من جانبه قال وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن خروج موكب نقل المومياوات بهذا الجمال والرقي والفخامة سيكون سبب بزيادة أعداد السائحين خلال الفترة القادمة، خاصة وأن مصر من الدول الملتزمة وبشدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتضح جليًا في التقرير اليومي لوزارة الصحة الخاص بأعداد الإصابة والوفيات والتناقص الذي يعكس الالتزام.- موكب المومياوات يساهم يف تنشيط السياحةوعن تأثير افتتاح متحف الحضارة وموكب المومياوات على قطاع السياحة توقع الخبير السياحي، أن القطاع السياحي سيشهد انفراجة وتحسن الفترة المقبلة بمجرد فتح للعديد من الدول الطيران، مؤكدًا أن ما حدث سيزيد من ثقة السائحين رغم وجود فيروس كورونا المستجد، واختيار المقصد السياحي المصري دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التي يكون الجو في أوروبا منخفضًا في درجات الحرارة.وأكد "البطوطي" على ضرورة الاستفادة من الإخراج والتسويق الإعلامي الباهر لحفل النقل الملكي المومياوات، في إعادة تسويق جميع الآثار المصرية والأماكن السياحية بشكل يليق ويجذب السياح، متوقعًا حدوث طفرة في قطاع السياحة الفترة القادمة وزيادة العائد الاقتصادي لقطاع السياحة في أسرع وقت ممكن.جدير بالذكر أنه وبمجرد افتتاح المتحف والسماح للجمهور بالزيارة توافد الآلاف من المواطنين للتعرف على أجدادنا الفراعنة ورؤية 22 ملك وملكة من ملوك مصر القدماء والتعرف على تاريخهم العظيم، توافد عدد كبير من الزائرين والذي وصل إلى 800 زائر، كما بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى توافد ممثلي لوكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية من أمريكا، وألمانيا، وفرنسا، والصين، واليابان، وإنجلترا، وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها المتحف.وكان مجلس إدارة هيئة المتحف، قد أعلن عن منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من 4 إلى 17 أبريل الجاري، لزيارة قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي 4 و5 إبريل الجاري.