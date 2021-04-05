«المركزي للمحاسبات» يصدر تقريره عن ميزانية نقابة محامي القاهرة الجديدة

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى نقيب المحامين رجائي عطية، تقريرًا بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها مراجعة نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة.وأشار الجهاز في خطابه المرفق مع التقرير إلى أنه سيوافي النقيب العام بباقي تقارير المراجعة تباعًا، راجيًا التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ ما تضمنه التقرير من ملاحظات والإفادة.وأكد المركزي للمحاسبات في بداية التقرير أنه قام بمراجعة مستندات النقابة الفرعية لمحامي القاهرة الجديدة خلال الفترة من 162020 حتى 31122020 وذلك في ضوء أحكام القانون رقم 144 لسنة 1988 بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته، وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 واللائحة المالية للنقابة العامة، والمعدلة بجلسة 17 يناير 2019، وكذا القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة.يأتي ذلك وفقًا لقرار نقيب المحامين رجائي عطية، بنشر كافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن النقابة العامة والنقابات الفرعية تباعًا على موقع النقابة، إيمانًا بالشفافية التي عاهد عليها الجمعية العمومية للمحامين صاحبة الرأي والكلمة العليا في إدارة النقابة.يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، قد أرسل إلى نقيب المحامين رجائي عطية، تقريرًا بالمخالفات التي شابت عمليتي شراء وإحلال وتجديد المركب السياحي العائم- فرعون النيل(1)، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، التابع لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للنقابة العامة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مشروعات الإسكان.