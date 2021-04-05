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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول عراقي: إنجاز جميع إجراءات مشروع قطار بغداد المعلق

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف مسؤول عراقي، اليوم الإثنين، عن إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بمشروع قطار بغداد المعلق ورفعه إلى الجهات المعنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن محافظ بغداد محمد جابر العطا قوله، إن المشروع الآن أصبح بين وزارات النقل والتخطيط والمالية، مشيرا إلى أن "محافظة بغداد مستمرة في تنفيذ مشاريعها الخدمية كإكساء الشوارع ومشروع الصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية وافتتاح أبنية مدرسية والملحقات التابعة لدوائر التربية، فضلًا عن مشاريع الأبنية المحلية التابعة لدوائر الجنسية والمرور والداخلية.

ولفت العطا إلى أن هناك مشاريع تابعة للقطاع الصحي حاليًا في طور البناء، بالإضافة إلى مشاريع مهمة مدرجة في قطاعي التربية والكهرباء"، مؤكدًا "وجود مشاكل في قطع الأراضي المخصصة للمجمعات السكنية إلَّا أن هناك خطةً طموحةً لإكمال جميع هذه المشاريع.

وكشف عن أن "نسبة انجاز المستشفيات تجاوز 50%، مستشفيات كبيرة موزعة في مناطق الافضيلية والحرية والشعب والنعمانية"، موضحا أن "المحافظة تركز الآن في مشاريعها على البنى التحتية كالصرف الصحي والماء".

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