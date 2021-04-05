رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة ربة منزل في ظروف غامضة واتهام زوجها بقتلها في القليوبية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:43 ص
وفاة ربة منزل
وفاة ربة منزل
كتب صلاح حسنى
طباعة
تكثف أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض حادث وفاة ربة منزل ببنها في ظروف غامضة واتهام زوجها بأنه وراء وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والتحفظ على الزوج لحين ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول صحيفة الحالة الجنائية له.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "ن. ا. د"، 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة ولا توجد آثار خارجية بالجسم، وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبسؤال الزوج ويدعى "ر.ع. م"، 39 سنة، بائع فول، أفاد بأنه فوجئ بوفاة زوجته أثناء عمله في الشارع في بيع الفول.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة كانت دائما على خلاف مع زوجها ودائما ما تترك منزل الزوجية وتقيم لدى أسرتها، كما أنها كانت تعانى من بعض الأمراض وتتناول الكثير من الأدوية، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الزوج وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للزوج وانتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

الباز: عبد الله رشدي «نكرة» ويسيء للبلد والدين والتاريخ


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب