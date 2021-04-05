وفاة ربة منزل في ظروف غامضة واتهام زوجها بقتلها في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، جهودها لكشف غموض حادث وفاة ربة منزل ببنها في ظروف غامضة واتهام زوجها بأنه وراء وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والتحفظ على الزوج لحين ورود تقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث حول صحيفة الحالة الجنائية له.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "ن. ا. د"، 25 سنة، ربة منزل، جثة هامدة ولا توجد آثار خارجية بالجسم، وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وبسؤال الزوج ويدعى "ر.ع. م"، 39 سنة، بائع فول، أفاد بأنه فوجئ بوفاة زوجته أثناء عمله في الشارع في بيع الفول.وتوصلت التحريات إلى أن الزوجة كانت دائما على خلاف مع زوجها ودائما ما تترك منزل الزوجية وتقيم لدى أسرتها، كما أنها كانت تعانى من بعض الأمراض وتتناول الكثير من الأدوية، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الزوج وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للزوج وانتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثه والتصريح بالدفن عقب ذلك.