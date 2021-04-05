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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 11:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتُشلت 15 جثة إضافية من داخل عبارة غرقت في نهر في بنجلاديش، ما يرفع إلى 20 حصيلة الضحايا الذين قضوا في الحادث، على ما أعلن الاثنين مسئول محلي.. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل خمسة أشخاص.

وقالت المسئولة في السلطات المحلية، شوكلا ساركر: "عثرنا على 15 جثة إضافية داخل المركب بعدما جرى تعويمه وتمت إعادته إلى ضفة النهر.. الحصيلة مقتل 20 شخصا".

وغرقت العبارة الأحد في نهر شيتالاكسيا، بعدما أبحرت من مدينة نارايانغانج الصناعية، على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة دكا، متوجهة إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.

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