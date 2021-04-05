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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. «أهلا رمضان» يستقبل الجمهور بتخفيضات تصل إلى 28%

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:37 ص
أهلا رمضان
أهلا رمضان
نرمين محمود الدهان
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يستقبل معرض أهلا رمضان في نسخته السادسة اليوم، الجمهور والذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، والذي تم افتتاحه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتجوّل رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء معرض "أهلًا رمضان"، واطمأن على جودة كافة السلع والمنتجات المعروضة به، وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل، كما تساءل عن حجم التخفيضات على كافة المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية، كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.

وأشاد مدبولي بالجهود المبذولة لاستمرار إقامة هذا المعرض سنويا، والذي يضم كافة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار ملائمة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من خلال قيام عدد كبير من الشركات بعرض منتجاتها، إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى.

من جانبه، أشار المصيلحي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على إقامة المعرض، للسنة السادسة على التوالي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، ويتم إقامة 26 معرضا في المحافظات بالتزامن مع هذا المعرض.

وأضاف وزير التموين: يشارك في المعرض هذا العام 168 شركة عارضة لكافة السلع الرمضانية والأساسية، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبتخفيضات تتراوح من 18٪ إلى 28٪، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يُقام على مساحة إجمالية 12000م2، وأن مساحة العرض تقع على مساحة 6200م2، ويبلغ عرض الممرات 4 امتار، وتشرف وزارة الصحة على كافة الإجراءات الاحترازية به.

وأشار الوزير إلى أن هناك 26 معرضا رئيسيا بالمحافظات، وكذلك 161 شادرا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية.

ولفت الدكتور إلى أنه يشارك في معارض "أهلًا رمضان" هذا العام أكثر من 20 سلسلة تجارية تم اختيارها بدقة، تضم 1845 جناحا ركنا، إضافة إلى مشاركة بعض منافذ "جمعيتى"، مؤكدًا أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية للمشاركة لعدد 14 سلعة، إضافة إلى 24 قافلة تتكون كل منها من 10 سيارات، بغرض وصول السلع للقرى والنجوع أيضًا.

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