أروى جودة: «حرب أهلية» نقلة كبيرة في حياتي الفنية

أعربت الفنانة أروى جودة عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مؤكدة أن شخصيتها بالمسلسل جديدة ونقلة كبيرة في حياتها الفنية.وقالت أروي جودة، في تصريح اليوم الإثنين، إن المسلسل وجبة درامية قوية ودسمة، وسيكون له حضور قوي على الشاشة لأن العمل مكتوب بشكل جيد جدا وفكرته جديدة ولم تقدم من قبل.وأضافت أن المسلسل يشهد صراعات قوية وعنيفة؛ حيث تجسد خلال الأحداث شخصية "فريدة" التي تعيش بعيدا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها.ولفتت إلى أن الجمهور سيشاهد أحداثا متلاحقة ستكون متميزة ومختلفة وتحمل في مضمونها رسائل جديدة لأنها من الواقع وليست بعيدة عن الناس، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.وأكدت أن أهم المعايير التي تختار بها أعمالها أن يكون فريق العمل مريحا، "لأننا نتواجد مع بعضنا لوقت طويل، فنكون بمثابة أسرة"، مشيرة إلى أنها تنظر إلى الورق والمخرج، وكل العناصر المهمة التي تساعد على خروج عمل قوي ومتماسك.وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة حول حرب أهلية بين زوجتين لشخص واحد، إلى جانب الصراع بين أبطال العمل في مقدمتهم الفنانة يسرا التي تجسد دور "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، ولديها ابنة تدخلها في صراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.ويشارك في بطولة المسلسل يسرا وباسل خياط، وجميلة عوض، وتامر هجرس، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وبسنت صيام، وبرلنتي فؤاد، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.