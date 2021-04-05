جيش موزمبيق: مقتل عدد كبير من المسلحين في معركة لاستعادة مدينة بالما

أعلن الجيش في موزمبيق أنّ عددا "كبيرا" من المسلحين قتلوا خلال معركة لاستعادة مدينة رئيسية تعد مركزا للغاز في أقصى شمال شرق البلاد سيطر عليها جهاديو تنظيم داعش الإرهابي الشهر الفائت.واستولى الإرهابيين على مدينة بالما بعد هجمات منسقة في 24 مارس، في ما اعتبر أكبر تصعيد للتمرد الجهادي الذي يعصف بشمال البلد الأفريقي منذ 2017.ولم تعرف حصيلة القتلى بعد، لكنّ آلاف السكان فروا من المدينة التي تعد 75 ألف نسمة فيما أعلنت شركة توتال الفرنسية العملاقة تعليق العمل في مشروع غاز تقوده كلفته عدة مليارات من الدولارات.والأحد، اصطحب الجيش مسؤولين وصحافيين إلى المدينة المنكوبة، وأكّد أنّ عددا "كبيرا" من المسلحين قتلوا وأنّهم قاموا بتأمين المناطق المحيطة.