البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بمستهل تعاملات اليوم

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، بنحو حاد لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين - ثانى تداولات الأسبوع - بدعم من موجة بيع موسعة على غالبية أسهم السوق المتداولة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 641.081 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37 % ليصل إلى مستوى 10170 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 2002 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 12705 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3942 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 2891 نقطة.في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العبوات الطبية، اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، العربية للمحابس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مجموعة عامر القابضة.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 56304 سهما، 5100 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 1.03 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة البدر للبلاستيك 50 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 100 ألف سهم، 28971 سهما، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم.كما أعلنت شركات ابن سينا فارما، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 70 ألف سهم خزينة للأولى، 100 ألف سهم خزينة للثانية وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة 0.07%، مليون سهم خزينة للثالثة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة للشركة 0.61%.كما أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على اعتماد تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها 2.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 460.9 ألف جنيه ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 144.6 مليون جنيه موزعًا على 723.1 مليون سهم بدلًا من 145.1 مليون سهم موزعًا على 725.4 مليون سهم، وتعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض رأس المال المصدر من خلال إعدام أسهم الخزينة، وتجديد مدة الشركة لـ25 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي في ضوء ذلك.في سياق آخر قالت شركة سبيد ميديكال، إنها لن تقوم بتكليف مستشار مالي آخر لإعداد دراسة القيمة العادلة لشركتي برايم سبيد للرعاية الصحية وشركة سبيد ميديكال والخاصة بعملية الاستحواذ على الأولى، وأنها في انتظار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لحين الانتهاء من مراجعتها.