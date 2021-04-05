التعاون الخليجي: مبادرة يوم الضمير العالمي تؤكد أهمية تعزيز التسامح

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن الأهداف السامية لمبادرة يوم الضمير العالمي، التي يحتفى بها للعام الثاني، وأطلقها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الراحل، بإعلان الخامس من أبريل يومًا عالميًا للضمير، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام، تعكس أهمية جهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب.وأشاد الحجرف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، بما تعكسه المبادرة من رؤية عميقة حول السلام العالمي وارتباطها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثمنا جهود مملكة البحرين بإطلاق مبادرة يوم الضمير العالمي لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام، وتحقيق العدل والمساواة بين الشعوب، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة الإنسانية وأثرها على جميع الدول والمنظمات الدولية، لما تحققه من أمن وسلام وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.ودعا الحجرف الدول والمنظمات الدولية للتعاون فيما بينها لتعزيز جهود السلام والتعايش والتحفيز لحل النزاعات بطريقة سلمية، لا سيما في ظل هذه الظروف لمواجهة وباء كورونا المستجد ومعالجة تداعيه، والعمل على ترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز قيم العدالة والمساواة ودعم السلام العالمي، وهو ما يعكس ويحقق أهداف مبادرة اليوم العالمي للضمير.