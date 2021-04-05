الجريدة الرسمية تنشر إدراج 51 شخصًا على قائمة الإرهابيين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرارات محكمة جنايات القاهرة بإدراج ٥١ شخصًا على قائمة الإرهابيين.وبحسب القرارات فإن إدراج هؤلاء الأشخاص على قائمة الإرهابيين يمتد لخمس سنوات ابتداءً من ٢٥ مارس الماضي، وذلك في القضايا أرقام ١٧٠٨٦ لسنة ٢٠١٥، و١٢٤٩٧ لسنة ٢٠١٦، و٧١٢٢ لسنة ٢٠١٦.