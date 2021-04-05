المديريات التعليمية ترسل تفاصيل الدراسة وحضور الطلاب في رمضان للإدارات

بدأت المديريات التعليمية بالمحافظات، في توزيع خطاب وزارة التربية والتعليم، بشأن ضوابط وتنظيم للعملية التعليمية؛ خلال شهر رمضان، على الإدارات التعليمية، حفاظًا على صحة الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.وحددت الوزارة أن يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختيارى بعد موافاة ولي الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب.وأن لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاث أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.كما أكدت الوزارة، على المديريات التعليمية بالتنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، والتشديد على ضرورة الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.وشددت الوزارة فى خطابها للمديريات التعليمية بتشكيل لجان لمتابعة التزام جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها.كما شددت على التزام جميع المدارس بما فيها المدارس الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.وشددت على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات عند ظهور أى حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.بالإضافة إلى التزم المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.كما قامت الوزارة، بتكليف الموجهين المتخصصين بمراجعة محتوى جميع المناهج الدراسية التى يتم تدريسها بالمدارس الدولية والكيانات التعليمية؛ للتأكد من خلوها من أى معلومات تتعارض مع الثقافة المصرية والثوابت الوطنية.