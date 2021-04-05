أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أعلن أحمد حسام "ميدو" المستشار الفني والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، صباح اليوم الاثنين، استقالته من منصبه.وكتب ميدو -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".وكان بيراميدز قد أعلن يوم ٢٨ فبراير الماضي، تعيين أحمد حسام "ميدو" مستشارا فنيا للنادي.