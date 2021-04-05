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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل مابس» يبدأ في عرض طرق خدمة أقل ضررًا للبيئة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:31 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، البدء في عرض طرق خدمة الملاحة المجانية "جوجل مابس" على الخرائط الخاصة بها والتي تكون أقل ضررًا بالبيئة.

وأوضحت الشركة أنها ستقدم تحسينات أخرى حيث تتضمن خرائط Google ذكاءً اصطناعيًا بما في ذلك اكتشاف طرق أكثر كفاءة في استهلاك الوقود للتنقل.

وقالت الشركة إن خرائط Google ستعمل افتراضيًا على المسار ذي البصمة الكربونية الأقل عندما يكون الوقت المقدر للوصول متقارب، مضيفة: "في الحالات التي قد يؤدي فيها المسار الصديق للبيئة إلى زيادة الوقت المقدر للوصول بشكل كبير، سنسمح للمستخدم مقارنة تأثير ثاني أكسيد الكربون النسبي بين المسارات المختلفة حتى يتمكن من الاختيار".

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