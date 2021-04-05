سقوط عصابة «بومة» لترويج «الشابو» في سوهاج

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين بمركز سوهاج وبحوزتهما كمية من مخدر الشابو وسلاح ناري.وكانت المعلومات وردت إلى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اتساع نشاط تشكيل عصابي بمركز سوهاج لترويج مخدر الشابو الخطير بين شباب قرى المركز.وأكدت تحريات مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات وتبين أن التشكيل يقوده "أحمد. م.ح" 24 سنة وشهرته "بومة" ويضم التشكيل "حسنى.ع.ا" وهما من قرية روافع القصير.وتم إعداد حملة مكبرة مدعومة من قوات الأمن وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما 250 جرام من مخدر الشابو معد للبيع وفرد روسي و4 طلقات ومبلغ 250 جنيه حصيلة البيع وهاتف محمول لاستخدامه في الاتصال بعملائهما ودراجة بخارية.واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات والسلاح بقصد الاتجار والتربح من تجارة المخدرات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.