صحيفة إسبانية: مصر ستشهد تقدمًا وازدهارًا كبيرا فى السياحة

قالت صحيفة "آس" الإسبانية إن السياحة فى مصر ستشهد تقدما وازدهارا كبيرا فى الفترات القادمة، حيث أن العرض الذهبى لموكب المومياوات كان يعتبر أكبر ترويج سياحى للبلاد.كما نقلت وكالة إيفى EFE الإسبانية، تصريحات رئيس مختبر حفظ المومياء في متحف الحضارة إسماعيل مصطفى، إن المومياوات الهشة تم نقلها فى "كبسولات غاز النيتروجين" لحمايتها.وأضاف أمين المعرض أن الدراسات اللازمة لنقل المومياوات بدأت فى عام 2017، حتى تبلور مشروع العرض في نهاية عام 2020، وأنه في الأسابيع الماضية تم التدرب عليه عدة مرات، مع المومياوات التي لا تنتمي إلى الملوك والملكات.