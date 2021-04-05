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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة الفنان حازم الحمامصى.. وصلاة الجنازة بمسجد صلاح الدين بالمنيل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
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أعلن الفنان منير مكرم صباح اليوم الاثنين وفاة الفنان حازم الحمامصي.

وقال مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "الدوام لله حازم الحمامصي، الصلاة في مسجد صلاح الدين أمام المسرح العائم ومدافن الأسرة باب الوزير".

وكانت اخر أعمال الراحل الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم "، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وراندا البحيري، وأميرة هاني،، وكريم كوجاك، وماجد الشريف، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

وشارك الفنان الراحل في أعمال عديدة، منها مسلسل "وأنت عامل ايه"، الذي عرض عام 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، وهالة فاخر، وصلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور.

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