8 آلاف و355 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الإثنين، تسجيل 8 الاف و355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 800 ألفاحالة إصابة.وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 145 شخصا ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 646 آلفا و237 شخصا.وسجلت البلاد خلال الفترة نفسها 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و435 شخصا.