8646 إصابة جديدة بكورونا و343 وفاة في روسيا

سجلت روسيا 8646 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الاثنين من بينها 1876 في موسكو ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و589540 منذ بدء الجائحة قبل عام.وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 343 مريضا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و717 حالة.