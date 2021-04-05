3522 إصابة و39 حالة وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 3522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم - أنه تم تسجيل 2921 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ونقل 832 مريضا إلى العناية المركزة ووفاة 39 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 900.996 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد -19، في حين توفي 23.169 شخص بسببه.يذكر أن 397679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 260514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.