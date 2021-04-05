228 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين 228 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 284 ألفا و61 حالة على مستوى البلاد.وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3822 حالة؛ عقب تسجيل 11 وفاة جديدة.وأوضحت إن عدد حالات التعافي تجاوز الـ 275 ألف حالة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5189 حالة والحالات الحرجة في المستشفيات 1876.