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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

228 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا في جورجيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:24 ص
كورونا في جورجيا
كورونا في جورجيا
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الإثنين 228 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 284 ألفا و61 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة "انتربرس نيوز" الجورجية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات بلغت 3822 حالة؛ عقب تسجيل 11 وفاة جديدة.

وأوضحت إن عدد حالات التعافي تجاوز الـ 275 ألف حالة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 5189 حالة والحالات الحرجة في المستشفيات 1876.

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