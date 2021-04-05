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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة «البيان»: تضامن الإمارات مع الأردن يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:23 ص
تضامن الإمارات مع
تضامن الإمارات مع الأردن
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أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن إعلان الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات، التي يتخذها الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يجسد ثوابت السياسة الإماراتية، التي تتمسك بالوقوف مع الأشقاء، والحرص على أمنهم واستقرارهم، كما يأتي منسجمًا مع ما يجمع البلدين وقيادتيهما من روابط وثيقة، وعلاقات تاريخية وطيدة.

وتحت عنوان "موقف ثابت، أكدت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الإثنين، أن دولة الإمارات التي سارعت إلى التأكيد على أن أمن واستقرار الأردن، هو جزء لا يتجزأ من أمنها، إنما تتمسك بواحدة من أهم ثوابت العمل العربي، وفي الصدارة من ذلك تمتين اللحمة العربية والوقوف مع الأشقاء، والتضامن معهم ومساندتهم، ونبذ كل محاولة لزعزعة الأوضاع الداخلية في البلدان العربية، وإضعاف الأوطان وتخريب الاستقرار.

وأوضحت أن هذا يعكس الموقف الإماراتي، بقدرة الأردن الشقيق وقيادته، ممثلة بالملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده، على تأمين استقرار البلاد، بالتوازي مع احترام الدستور والقانون، وتخطي الصعوبات الطارئة.

وذكرت الصحيفة أن المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك، وعضو فاعل في المنظومة العربية، يجسد مثل وقيم الاعتدال والعقلانية في هذه المنطقة المهمة من العالم.

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