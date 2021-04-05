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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مركز صالح كامل بجامعة الأزهر يشيد بموكب نقل المومياوات الملكية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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أشاد مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في اجتماعه برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد برس، المستشار المالي لرئيس الجامعة، مدير المركز، بالمشهد الرائع لموكب نقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة في إخراج هذا الحدث التاريخي بالصورة الحضارية اللائقة بقيمة مصر أمام العالم أجمع.

ورحب مجلس الإدارة بانضمام الشيخ يوسف خلاوي، مسؤول ملف الاقتصاد الإسلامي، والدكتور أحمد السنتريسي، مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة، إلى مجلس إدارة المركز، وناقش مجلس الإدارة آلية النهوض والارتقاء بأنشطة المركز خلال المرحلة المقبلة، وتناول مجلس الإدارة مجلة الاقتصاد الإسلامي، وناقش ضم محكمين جدد بها في ذات التخصص من داخل مصر وخارجها، كما ناقش مجلس الإدارة الاستعداد والجاهزية لإطلاق المسابقة السنوية للمركز، واختيار الموضوعات المرتبطة بقضايا الاقتصاد الإسلامي.

وقرأ مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي الفاتحة ترحمًا على روح المغفور له فضيلة الشيخ صالح كامل، مؤسس المركز، داعيين المولى -عز وجل- أن يتقبل ما قام به من أعمال في خدمة الإنسانية وأن تكون في ميزان حسناته، وقد أكد المجلس عزمه عقد احتفالية كبرى؛ لتأبينه بعد استقرار الأمور والقضاء على وباء كورونا.

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