تكريم طالب بمطروح حصل على المركز الأول في بطولة كأس مصر للكاراتيه

قام عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، باستقبال وتكريم الطالب عبدالله محمد خميس، ابن مدرسة العبور الابتدائية بحي الشروق، بعد حصوله على المركز الأول في بطولة كأس مصر الكاراتيه (قدرات فائقة) والتي ينظمها الاتحاد المصرى للكاراتيه، ويشارك بها أبطال اللعبة من كل محافظات مصر.وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لأسرة بطل الكاراتيه، مثمنا جهودهم المتميزة في دعم نجلهم ماديا ومعنويًا وتهيئة الظروف المناسبة له، مما كان له عظيم الأثر فى تشريف مطروح وتحقيق هذا الإنجاز على مستوى الجمهورية.وأكد حرص تعليم مطروح على توفير سبل الدعم والإمكانيات المتاحة للطلاب للمساهمة المؤثرة والفعالة فى تحقيق إنجازات على مختلف الأنشطة والمستويات تضاف لسجل المديرية والمحافظة.