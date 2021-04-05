تجديد حبس أحد مؤسسي «6 أبريل» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع "فيسبوك".وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 4118 لسنة 2018 إدارى شربين، تهمة أثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي "فيسبوك"، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.