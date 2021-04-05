160 إصابة جديدة بكورونا في الصومال

سجلت وزارة الصحة الصومالية 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.وقالت الوزارة -في بيان اليوم الإثنين أذاعته وكالة الأنباء الصومالية- إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حيث تماثل للشفاء 65 شخصا جديدا، فيما تم فحص 1176 شخصا طبيا خلال الساعات الماضية.وشددت وزارة الصحة الصومالية على ضرورة إتباع الإرشادات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.