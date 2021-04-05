صحيفة إسبانية تشيد بموكب المومياوات: مصر حققت الأمن فى الشوارع

واصلت الصحف الإسبانية الإشادة بموكب المومياوات الملكية، ونقلها إلى متحف الحضارة المصرية، والذى خطف أنظار وانتباه العالم.وقالت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية: فى عرض مذهل، غادرت 22 مومياء من ملوك وملكات الدولة الحديثة القرنان السادس عشر والحادى عشر قبل الميلاد، المتحف المصرى السبت الماضى، وتجولت فى القاهرة على متن عربات مصفحة وعليها زخرفة فرعونية، برفقة حراس خيول وقساوسة كما فى العصور القديمة.وأوضحت الصحيفة أن مصر استطاعت أن تحقق عنصر الأمن والأمان فى الشوارع التى تزينت أيضا بالأضواء واللافتات المبهجة، بالإضافة إلى الموسيقى الراقية من مجموعة من الطبول الحية والأوركسترا السينفونية لأوبرا القاهرة، فكان العرض مثل المشهد السينمائى الذى تم إعداده وتصويره بدقة كبيرة.