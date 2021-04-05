«مياه القاهرة» تؤجل انقطاع المياه بمصر الجديدة إلى الخميس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن تأجيل انقطاع المياه عن مناطق (ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، الى يوم الخميس 8 أبريل في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية من ظهر نفس اليوم، بدلا من يوم الاثنين الموافق 5 أبريل.وأوضحت شركة المياه أن الانقطاع يأتي لما تقوم أعمال لتحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم في الفترة المتأثرة بالأعمال، على أنه سيتم تدبير سيارات للمياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.