5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021
الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:50 ص
هويدا سعيدطباعة
تجميل الحواجب من أبرز الأشياء التي تسعى لها كل سيدة، كي تظهر بالمظهر جميل وجذاب، وهناك عدد كبير من صيحات الموضة للحواجب خلال عام 2021، والتي تميل إلى طبيعة الحاجب أكثر مما سبق.
الحواجب الثقيلة
تعتبر الحواجب الثقيلة موضة منذ عدة أعوام وتعتبر من الرسومات التي لا غنى عنها، والتي يفضلها عدد كبير من السيدات.
الحواجب الثقيلة
تعتبر الحواجب الثقيلة موضة منذ عدة أعوام وتعتبر من الرسومات التي لا غنى عنها، والتي يفضلها عدد كبير من السيدات.
الحواجب غير المنتظمة
تعتبر الحواجب غير المنتظمة أبرز صيحات الموضة لرسومات الحواجب، حيث إنها تعتمد على الكثافة وتكون غير منتظمة في نفس الوقت
تعتبر الحواجب غير المنتظمة أبرز صيحات الموضة لرسومات الحواجب، حيث إنها تعتمد على الكثافة وتكون غير منتظمة في نفس الوقت
الحواجب الطبيعية
ومن أحدث اتجاهات الحواجب، هى الحواجب الطبيعية، والتي تعتمد فقط على ظهورها بشكل طبيعي من خلال الرسمة الطبيعية لها.
تحديد الحواجب
تحديد الحاجب باستخدام الأقلام، هي موضة 2021 والتي تعتمد علي تحديد الحاجب من الأسف فقط، ما يعطي شكلًا متناسقًا للحاجب.
تحديد الحاجب باستخدام الأقلام، هي موضة 2021 والتي تعتمد علي تحديد الحاجب من الأسف فقط، ما يعطي شكلًا متناسقًا للحاجب.
الحواجب البسيطة
يعتبر رسمة الحواجب البسيطة من أحدث اتجاهات مكياج الحواجب لهذا العام، والذي يعتمد علي الظهور بشكل بسيط بعيد عن التكلف.
5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021
5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021