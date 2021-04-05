رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:50 ص
الحواجب
الحواجب
هويدا سعيد
طباعة
تجميل الحواجب من أبرز الأشياء التي تسعى لها كل سيدة، كي تظهر بالمظهر جميل وجذاب، وهناك عدد كبير من صيحات الموضة للحواجب خلال عام 2021، والتي تميل إلى طبيعة الحاجب أكثر مما سبق.

الحواجب الثقيلة
تعتبر الحواجب الثقيلة موضة منذ عدة أعوام وتعتبر من الرسومات التي لا غنى عنها، والتي يفضلها عدد كبير من السيدات.
5 رسومات حواجب تتصدر
الحواجب غير المنتظمة
تعتبر الحواجب غير المنتظمة أبرز صيحات الموضة لرسومات الحواجب، حيث إنها تعتمد على الكثافة وتكون غير منتظمة في نفس الوقت
5 رسومات حواجب تتصدر
الحواجب الطبيعية
ومن أحدث اتجاهات الحواجب، هى الحواجب الطبيعية، والتي تعتمد فقط على ظهورها بشكل طبيعي من خلال الرسمة الطبيعية لها.
5 رسومات حواجب تتصدر
تحديد الحواجب
تحديد الحاجب باستخدام الأقلام، هي موضة 2021 والتي تعتمد علي تحديد الحاجب من الأسف فقط، ما يعطي شكلًا متناسقًا للحاجب.
5 رسومات حواجب تتصدر
الحواجب البسيطة
يعتبر رسمة الحواجب البسيطة من أحدث اتجاهات مكياج الحواجب لهذا العام، والذي يعتمد علي الظهور بشكل بسيط بعيد عن التكلف.
5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021
5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021

موضوعات متعلقة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»


الصور

image description

جامعة دمياط تستعد لزيارة وزير التعليم العالي غدا

image description

الخيام مساكنهم والرعي أبرز أعمالهم.. حياة العرب الرحالة في مصر

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

خاص| فيديو يرصد مخالفات كوفي شوب حسن شاكوش الذي أغلقته أجهزة الأمن

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مقتل 20 شخصًا في غرق عبارة ببنجلاديش

أحمد حسام «ميدو» يستقيل من «بيراميدز»

اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

مورينيو: افتقدنا بعض المدافعين خلال تعادلنا مع نيوكاسل

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

«أحلام شتوية» ينطلق على مسرح الحديقة الدولية (صور)

سعيد ناشيد عن موكب المومياوات: ليلة تجلى الرّوح المصرية

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

«هؤلاء هم الإخوان».. الأكثر مبيعا بمعرض الإسكندرية للكتاب