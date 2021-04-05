5 رسومات حواجب تتصدر موضة 2021





الحواجب الثقيلة

تعتبر الحواجب الثقيلة موضة منذ عدة أعوام وتعتبر من الرسومات التي لا غنى عنها، والتي يفضلها عدد كبير من السيدات. تجميل الحواجب من أبرز الأشياء التي تسعى لها كل سيدة، كي تظهر بالمظهر جميل وجذاب، وهناك عدد كبير من صيحات الموضة للحواجب خلال عام 2021، والتي تميل إلى طبيعة الحاجب أكثر مما سبق.تعتبر الحواجب الثقيلة موضة منذ عدة أعوام وتعتبر من الرسومات التي لا غنى عنها، والتي يفضلها عدد كبير من السيدات.

الحواجب غير المنتظمة

تعتبر الحواجب غير المنتظمة أبرز صيحات الموضة لرسومات الحواجب، حيث إنها تعتمد على الكثافة وتكون غير منتظمة في نفس الوقت

الحواجب الطبيعية ومن أحدث اتجاهات الحواجب، هى الحواجب الطبيعية، والتي تعتمد فقط على ظهورها بشكل طبيعي من خلال الرسمة الطبيعية لها.

تحديد الحواجب

تحديد الحاجب باستخدام الأقلام، هي موضة 2021 والتي تعتمد علي تحديد الحاجب من الأسف فقط، ما يعطي شكلًا متناسقًا للحاجب.

