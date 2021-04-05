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تقارير ومتابعات

سبب إيقاف مسلسل الملك لـ عمرو يوسف في رمضان 2021

الإثنين 05/أبريل/2021 - 12:50 م
مسلسل الملك لـ عمرو
مسلسل الملك لـ عمرو يوسف
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة سبب إيقاف مسلسل الملك لعمرو يوسف في رمضان 2021 خاصة عقب إعلان الشركة المنتجة القرار رسميا والذي حظي على أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير سبب الإيقاف و قصة المسلسل و أبرز الأبطال المشاركين في العمل.

سبب إيقاف مسلسل الملك لعمرو يوسف في رمضان 2021

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة للعمل الدرامي "الملك أحمس" الذي كان مقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2021، بيانا رسميا أعلنت فيه إيقاف التصوير وتشكيل لجنة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمراجعة السيناريو كاملا ووضع تقرير مفصلا عن مدى مطابقته بالحقائق التاريخية وبذلك خرج المسلسل من السباق الرمضاني هذا العام، وذلك لخروج العمل بصورة مشرفة للتاريخ المصري القديم و للتأكيد على احترام وتقدير الحضارة المصرية القديمة وما قدمته لمصر على مدى التاريخ.

قصة مسلسل الملك أحمس الذي تم إيقافه

القصة المسلسل مأخوذة من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ "كفاح طيبة" والتي تسرد قصة الملك أحمس الذي طرد الهكسوس الغزاة من منطقة الدلتا واستعادت طيبة سيادتها على جميع أنحاء مصر ويعد الملك أحمس هو مؤسس العصر الحديث في مصر حيث أعاد تنظيم إدارة البلاد ومهد الطرق التجارية و فتح المحاجر والمناجم لاستخراج ثروات مصر الطبيعية وبدأ في عهده مشاريع البناء الضخمة التي كانت توقفت في عصر الدولة الوسطى.

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أبطال مسلسل "الملك أحمس"

عقب خروج المسلسل من الماراثون الرمضاني 2021 يبحث الكثير من المشاهدين عن سبب إيقاف مسلسل الملك لعمرو يوسف في رمضان 2021 عقب إصدار بيان الشركة المنتجة بإيقاف التصوير وبذلك خرج من الماراثون الرمضاني المقبل يشارك في المسلسل الفنان ماجد المصري و الفنانة صبا مبارك و الفنانة ريم المصري ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار و باسل الزوار وأمير صلاح الدين و ياسين السقا و معتز هشام وإخراج حسين المناوي. 

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