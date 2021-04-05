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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.. اليوم

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:09 ص
عبد الصادق الشوربجي،
عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
محمد جعفر
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تنعقد اليوم الإثنين، أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، وهي أول جمعيات يجري انعقادها تحت مظلة القانون ١٧٩ لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة بمقر الهيئة.

وقال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة حريصة على تحفيز المؤسسات ومساعدتها في إنجاز القوائم المالية المتأخرة للوصول إلى اعتماد القوائم المالية بعد ذلك في مواعيدها المقررة قانونيا.

وأكد الشوربجي أن اعتماد القوائم المالية بشكل منتظم يسهم في تفعيل الدور الرقابي على أداء المؤسسات الصحفية ماليا وإداريًا ويساعد على تصحيح مساراتها دون تأخير، خاصة مع إلزام المؤسسات بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن تشكيل الجمعيات يضم خبرات مالية وقانونية واقتصادية من خارج المؤسسات الصحفية، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين من المؤسسة، وهو ما يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات المتنوعة بما ينعكس بصورة إيجابية على المؤسسات الصحفية القومية.

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