قرار من النيابة بشأن الطفل ضحية «عصابة الساحل»

أمرت نيابة الساحل، بتشريح جثة طفل قتله تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التكاتك"؛ لبيان الأسباب، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وشرطة الإنقاذ النهري بالبحث عن جثة أخرى لطفل قتله نفس التشكيل.كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، يفيد بتلقيه بلاغا من "ع. ي"، سائق "توك توك" مفاده قيام شخصين باستدراجه من منطقة إمبابة لتوصيلهم لمنطقة الساحل، وفي الطريق طلبوا منه التوقف للبحث عن شيء فقدوه، وفوجئ بانضمام شخصين آخرين لهم وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء واستولوا على دراجته النارية.وجرى تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبين من صحته.وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أدهم مجدي"، 26 سنة، محمد سلامة، 19 سنة، أحمد سعد، 16 سنة، أحمد يحيى، 16 سنة.وأضافت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى لاستدراج سائقين التكاتك وسرقتهم وقتل بعضهم والتخلص منهم في نهر النيل.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة التوك توك وقيامهم بقتل سائقي توك توك وإلقاء الجثامين في نهر النيل بعد مقاومتهم لهم.