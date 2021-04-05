حي شرق مدينة نصر يزيل كافية «شاكوش»

أعادت أجهزة حي شرق مدينة نصر الشيء لأصله بشارع أنور المفتي، بعد أن أزالت الأجهزة كافية الفنان حسن شاكوش.وقامت اللوادر بالتخلص من جدران الكافية المخالف، وحملت أطلاله على عربات تابعة لحي شرق مدينة نصر.كان أغلق حي شرق مدينة نصر وشمع كافيه شاكوش ١٨ شارع أنور المفتي، وذلك لإدارته بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتأتي الاعمال استكمالا للجهود المبذولة التصدي لكافة أنواع المخالفات، ولا سيما المحلات التجارية المخالفة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالتصدي الفوري للأنشطة المخالفة والمدارة دون تراخيص.