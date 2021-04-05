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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تؤكد مطالبات التعويض قبل الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:04 ص
الذكرى السنوية للحرب
الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية
وكالات
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عقب 80 عاما من الهجوم الألماني على اليونان في الحرب العالمية الثانية، جددت الحكومة اليونانية مطالبتها بإجراء مفاوضات بشأن تعويضات عن أضرار الحرب التي تسببت فيها ألمانيا.

وكانت اليونان قد طلبت من ألمانيا في يونيو 2019 - في ذلك الوقت تحت قيادة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس - التفاوض بشأن التعويضات.

وفي أكتوبر من نفس العام رفض الجانب الألماني المطلب.

وأعادت حكومة رئيس الوزراء اليوناني المحافظ الحالي، كيرياكوس ميتسوتاكيس، التأكيد في مذكرة دبلوماسية في يناير 2020 على أن مسألة التعويض لا تزال مفتوحة.

وغزت ألمانيا النازية اليونان ويوغوسلافيا في 6 أبريل.1941

وبحلول عام 1944، نفذت قوات النخبة النازية "إس إس" والجيش النازي العديد من المذابح في اليونان انتقاما من هجمات فرق المقاومة الشعبية.
وقتل عشرات الآلاف من المدنيين اليونانيين في الحرب.

وقدرت لجنة برلمانية يونانية حجم أضرار الحرب التي تسببت فيها ألمانيا في اليونان بما لا يقل عن 289 مليار يورو - بما في ذلك قرض إجباري كان على اليونان منحه لبنك الرايخ الألماني خلال الحرب.

بالنسبة للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات انتهت قانونيا وسياسيا بمعاهدة "اثنان زائد أربعة" المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية للوحدة الألمانية لعام.1990

وفي المعاهدة المبرمة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ودول الاحتلال الأربع السابقة، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا، لم يتم ذكر التعويضات صراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول التي غزتها واحتلتها ألمانيا النازية، مثل اليونان وبولندا، لم تشارك في المفاوضات الخاصة بهذه المعاهدة.

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