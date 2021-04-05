اليابان تتسلم شحنة من لقاح «فايزر-بيونتك» لبدء تطعيم كبار السن

تسلمت اليابان اليوم الإثنين شحنة كبيرة من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تمهيدا لبدء حملة تطعيم كبار السن الأسبوع المقبل.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الشحنة وصلت إلى مطار ناريتا بالقرب من العاصمة طوكيو قادمة من بلجيكا، حيث تمتلك الشركة المصنعة للأدوية قاعدة إنتاج، فيما تحتوي الشحنة على ما يقرب من مليوني جرعة.يشار إلى أن تطعيمات العاملين في المجال الطبي جارية منذ فبراير الماضي، بينما ستبدأ حملة تطعيم لنحو 36 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 65 وما فوق في 12 أبريل الجاري.