إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

سجلت الهند، اليوم الإثنين، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا، إذ تجاوز المئة ألف في آخر 24 ساعة، في حين ينظم السياسيون تجمعات انتخابية ضخمة مما يزيد المخاوف من انتشار أكبر للفيروس.ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع حالات الإصابة اليومية بالفيروس بـ 103558، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12.6 مليون، وهو ثالث أعلى رقم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وارتفعت حالات الوفاة في الهند إلى 165101، بعد تسجيل 478 وفاة جديدة، وهو من أدنى معدلات الوفاة بالفيروس على مستوى العالم.واستقبلت المستشفيات في ولاية مهاراشترا، وهي أشد الولايات الهندية نكبة بالوباء، أعدادا تفوق طاقتها من المرضى، وسجلت الولاية إصابات قياسية بلغت 57074 حالة الليلة الماضية.وارتفعت الإصابات اليومية في البلاد إلى 12 ضعفا تقريبا منذ أن بلغت أدنى مستوياتها في فبراير، بعدما خففت السلطات أغلب القيود وتوقف غالبية الناس عن وضع الكمامات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات بدرجة كبيرة في نحو 12 ولاية هندية ما زال السياسيون والوزراء هناك يخطبون لإجراء تجمعات انتخابية ضخمة يحضرها عشرات الآلاف بدون كمامات.واستخدمت الهند، أكبر مُنتج للقاحات، 77 مليون جرعة لقاح داخل البلاد منذ بدء حملة التطعيم في منتصف شهر يناير كانون الثاني، وهو ثالث أعلى عدد للقاحات، بعد الولايات المتحدة والصين.