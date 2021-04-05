إحباط هجوم إرهابي في «ستافروبول» جنوب غرب روسيا

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، شخصًا كان يعد لشن هجوم إرهابي في مدينة "كيسلوفودسك" الروسية.وقال جهاز الأمن الروسي، في بيان بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه بمشاركة لجنة التحقيق الروسية ووزارة الخارجية، تم إحباط عمل إرهابي في إقليم ستافروبول من قبل جهاز الأمن الفيدرالي، حيث تم اعتقال مواطن روسى من مواليد عام 1996 كان قد أدين سابقًا بجريمة عادية، حيث كان يخطط لتنفيذ هجوم على ضباط إنفاذ القانون باستخدام أجهزة متفجرة يدوية الصنع، لصالح المنظمات الإرهابية الدولية.يشار إلى أنه تم ضبط مكونات لصنع عبوة ناسفة ومتفجرات وعناصر ضاربة فى عنوان مقر إقامته.وأضاف البيان، أنه تم اعتقال 3 مواطنين روس في مدينة كيسلوفودسك أيضًا مرتبطين به، متورطين في تنظيم قناة لتمويل مسلحى الهياكل الإرهابية فى سوريا، وشكل المعتقلون خلية من أنصار تنظيم داعش الإرهابى المحظور فى روسيا الاتحادية لارتكاب جرائم فى إقليم ستافروبول.