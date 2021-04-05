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الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية: وقوف المملكة بجانب الأردن تأكيدا للروابط الوثيقة بينهما

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:52 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الإثنين، موقف المملكة الثابت ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها تحت عنوان (المملكة ودعم الأشقاء): إن الأردن سياساتها ثابتة على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورها المحوري للمساهمة في استقرار الدول، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات، تغذيها بعض الأنظمة الإرهابية، مستهدفة دولًا عربية وإسلامية وتعلن دومًا رفضها للفوضى التي أضرت باستقرار الدول، وأمن الشعوب.

وتشدد السعودية على وقوفها إلى جانب الأردن منطلقة من ما يجمع بين البلدين من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتدادًا لتاريخهما المشترك، وتأكيدها على أن أمنهما كل لا يتجزأ.

وأوضحت الصحيفة في الختام أن المملكة تثبت أنها لا تتخلى عن ثوابتها، وعلاقاتها الأخوية، وتسعى دائمًا إلى حفظ أمن الدول، والتوازنات في المنطقة، لما فيه الخير لأمنها واستقرارها.

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