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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الري» تنفذ خطة لحماية المناطق المتضررة من التغييرات المناخية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:49 ص
اللجنة التوجيهية
اللجنة التوجيهية
وائل القمحاوى
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عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل، برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا لها بحضور كافة ممثلى الجهات والوزارات والمحافظات المعنية، للوقوف على الموقف الحالى لتنفيذ المشروع الذى يستهدف حماية السواحل الشمالية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من أعمال اللجنة التنفيذية لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بمنطقة الساحل الشمالى ودلتا النيل، والتى تستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الطبيعية الحادة وذلك بحماية المناطق المنخفضة الحرجة بدلتا نهر النيل بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية المصرية من مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، والمعرضة للنحر وتراجع خط الشاطئ، بالإضافة إلى توفير مصادر أخرى للتوسع في تمويل تلك المشروعات بتلك المناطق، وذلك من خلال منحة صندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة 31.5 مليون دولار لحماية المناطق الأكثر تضررًا من المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر باستخدام أنواع من الحمايات تتلاءم مع البيئة الطبيعية للمنطقة الساحلية.
«الري» تنفذ خطة لحماية المناطق المتضررة من التغييرات المناخية
«الري» تنفذ خطة لحماية المناطق المتضررة من التغييرات المناخية
«الري» تنفذ خطة لحماية المناطق المتضررة من التغييرات المناخية
«الري» تنفذ خطة لحماية المناطق المتضررة من التغييرات المناخية

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