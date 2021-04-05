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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول بكردستان يتوقع عودة الحوار بين العراق وأمريكا إلى نقطة الصفر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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توقع رئيس وفد إقليم كردستان في الفريق العراقي المفاوض في الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، المقرر عقد جولة جديدة له بعد غد الأربعاء، عودة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة إلى "نقطة الصفر".

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين، أكد فوزي حريري أن الوفد العراقي، وضمنه ممثلو الإقليم، لم يطالبوا في الجولات السابقة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإخراج القوات الأمريكية من العراق، وإنما تقييم الحاجة إلى بقاء ودعم هذه القوات وفق معطيات علمية عسكرية وأمنية.

ولفت رئيس وفد إقليم كردستان إلى أن المعطيات الحالية تشير إلى الحاجة إلى الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى التسليح والغطاء الجوي من قبل القوات الأمريكية.

وأضاف أنه "من المقرر أن تعقد جولة الحوار الجديدة الأربعاء، ضمن دائرة تلفزيونية مغلقة، وسيمثل الإقليم الوفد ذاته المشارك في الجولة السابقة".

ولفت إلى أنه "من المتوقع أن يعود الحوار إلى نقطة الصفر، خاصة بعد تغيير الإدارة الأمريكية"، ومجيء الرئيس الديمقراطي جو بايدن، مضيفا: "سنعمل على معرفة توجهات هذه الإدارة بخصوص العراق".

وعن دور وفد الإقليم في المفاوضات، قال حريري إن "وفد الإقليم يعمل على تمثيل مطالب الإقليم ضمن الفريق العراقي، خاصة أن هذه المفاوضات رسمية بين بلدين، والإقليم كونه جزءا من العراق يعمل ضمن الفريق العراقي، إضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بالإقليم بشكل خاص".

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