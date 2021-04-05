المدعية الإسرائيلية: نتانياهو استخدم سلطته «بشكل غير مشروع»

قالت المدعية العامة الإسرائيلية ليئات بن آري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استخدم سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار سعيه لتبادل المنفعة مع أقطاب الإعلام.وأشارت المدعية العامة مع بدء المرافعات إلى أن رئيس الوزراء استخدم "السلطة الحكومية الواسعة الموكلة إليه للحصول على منافع غير لائقة من مالكي وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل من أجل تعزيز قضاياه الشخصية".